OL : Sa seule exigence pour signer, Rudi Garcia l'explique

Dans : OL, Ligue 1.

L’accueil de Rudi Garcia au Groupama Stadium ce samedi, à l’occasion du match face à Dijon, sera particulièrement suivi. Mais l’entraineur lyonnais est bien évidemment plus concentré sur son équipe que sur le comportement des supporters. Et s’il a accepté de venir au chevet de l’OL avec un staff limité, il a tout de même amené avec lui Claude Fichaux en tant qu’adjoint. C'était son unique véritable demande. Et ce dernier sera particulièrement en charge du suivi des jeunes joueurs, un sujet toujours très important à Lyon.

« Je suis venu avec mon adjoint Claude Fichaux car l’OL sort de nombreux jeunes joueurs, c’est un club avec un centre de formation de qualité. Et Claude, c’est un formateur dans l’âme. C’est lui qui m’a permis de faire démarrer certaines belles carrières, comme Divock Origi, Lucas Digne et Idrissa Gueye à Lille, Lorenzo Pellegrini à la Roma, Bouba et Max à Marseille… Ça a toujours été mon œil au centre de formation. Ça me paraissait nécessaire de l’avoir ici. Et j’ai déjà pu m’apercevoir de la qualité des jeunes… », a livré le nouvel entraineur lyonnais, qui sait qu’il n’est pas facile de donner sa chance aux jeunes dans une équipe en difficulté, surtout quand elle a des objectifs élevés.