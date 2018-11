OL : Sa forme, son poste, ses ambitions… Du grand Memphis Depay !

Dans : OL, Ligue 1.

Futur adversaire de l’équipe de France vendredi, Memphis Depay aborde ce match de Ligue des Nations avec confiance sur le plan individuel.

Il est vrai que le Néerlandais, double buteur et double passeur décisif à Guingamp (2-4) samedi dernier, réalise une excellente année 2018 au niveau des statistiques. « Je suis heureux et reconnaissant, aussi, parce que je suis en forme, que je n’ai aucune blessure, que je peux me tenir derrière un ballon à 29 mètres des buts et placer le ballon exactement où je le veux », s’est vanté l’attaquant de l’Olympique Lyonnais interrogé par Algemeen Dagblad. Un entretien dont l’ancien Red Devil a profité pour rappeler à son entraîneur Bruno Genesio quel était son meilleur poste.

« Mon positionnement sur le terrain a également joué un rôle, a-t-il confié. Je ne suis plus un joueur indiscipliné jouant le long de la ligne de touche et qui rentre dans l’axe. Je le fais toujours, mais en combinaison avec d’autres choses, avec plus de liberté aussi. Le week-end dernier, je suis venu jouer un peu plus comme un 10, ce que j’ai trouvé encore meilleur. » Et si vous trouvez Depay trop fier, sachez qu’il s’en fiche royalement. Le Lyonnais continue d’afficher ses ambitions sans se soucier de ce que pensent ou disent ses détracteurs.

Depay n’est plus susceptible

« Je veux toujours être le meilleur, cela reste dans un coin de ma tête, mais ce n’est plus la priorité, a tempéré le Gone. Je ne suis plus obsédé par ça. J’ose afficher mes ambitions et mes objectifs au monde extérieur. Je n’ai pas toujours osé faire cela dans le passé, parce que j’ai souvent entendu des commentaires à ce sujet et je me suis vite senti attaqué. Maintenant, je laisse ça aller, tout m’échappe. L’opinion de chacun ne compte pas. Je montre maintenant ce que je trouve important, ce qui me concerne. » Du Memphis Depay tout craché.