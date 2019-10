OL : Rudi Sylvinho aux commandes, Lyon ne va pas mieux

Dans : OL, Ligue 1.

En remplaçant Sylvinho par Rudi Garcia, Jean-Michel Aulas et Juninho espéraient créer un électrochoc chez les joueurs de l’OL.

Visiblement, cela n’a pas fonctionné puisque les Gones ont concédé le match nul au Groupama Stadium face à Dijon, samedi après-midi. Et pour Olivier Rouyer, particulièrement sévère avec un OL qui a tout de même largement dominé et qui s’est créé de nombreuses occasions, Rudi Garcia n’a pas amorcé le moindre changement. Aussi bien dans le jeu, dans les intentions ou dans l’état d’esprit des joueurs. Prends ça, Rudi…

« Rien de nouveau » entre Sylvinho et Garcia

« Je m’attendais à plus. Je n’ai pas vu de changements. Il n’y a rien eu de nouveau. Cela est resté plat même si c’était mieux en seconde période. On ne sent pas que les mecs vont aller mieux ou qu’ils vont être plus réalistes. Je suis ressorti de tout cela aussi mal que quand j’y suis rentré. On parle de duels gagnés, mais ça me fait bien rire car ça ne veut rien dire » a balancé le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe dans des propos rapportés par FootRadio.com. En plus d’être contraint de faire face à la défiance des supporters, voilà que Rudi Garcia est confronté à une partie des observateurs, très sceptiques après cette première en Ligue 1.