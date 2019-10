OL : Rudi Garcia tâtonne, attention à la polémique

Dans : OL, Ligue 1.

Le jour de la première journée de L1 à Monaco, Sylvinho avait décidé de confier le brassard de capitaine à Jason Denayer du côté de Lyon.

Le Belge a assumé ce rôle durant toute l’aventure du coach brésilien dans le Rhône. Mais avec le départ de Sylvinho et la venue sur le banc de Rudi Garcia, le brassard de capitaine s’est fait la malle. Et depuis, il navigue sur différents biceps. Lors du match à domicile contre Dijon, c’est Marcelo qui avait ce privilège avant que Lopes ne soit nommé par Garcia à Benfica. Lors du dernier match de Ligue 1 contre Metz, Rudi Garcia avait opté pour Memphis Depay. Comme à l’OM, « RG » tâtonne avant d’arrêter son choix.

Une technique qui peut créer des tensions en interne comme Grégory Tafforeau, ancien capitaine de Lille avant la venue de Rudi Garcia chez les Dogues, l’a souligné dans France Football. « Il m’a retiré le brassard au profit de Rio Mavuba, ce qui ne m’aurait pas scandalisé s’il avait pris la peine de me l’expliquer. En guise d’explications, j’ai eu le droit à, textuellement, « Je veux marquer le changement ». On n’était déjà plus dans la clarté du dialogue et des choix » a déclaré l’ancien défenseur latéral de Lille, qui espère pour Lyon que Rudi Garcia opérera avec plus de psychologie cette fois. A Marseille aussi, son choix avait fait polémique, Steve Mandanda ayant eu beaucoup de mal à accepter la perte du brassard au profit de Dimitri Payet.