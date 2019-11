OL : Rudi Garcia salement insulté par les fans de l'OM !

Dans : OL.

De retour à Marseille avec Lyon pour le match de la treizième journée de Ligue 1, Rudi Garcia n’a pas laissé un bon souvenir dans la cité phocéenne. La preuve, dès son arrivée à l’aéroport ce dimanche après-midi…

Malgré une finale européenne à son actif, Rudi Garcia n’est pas un homme apprécié à Marseille. Et si on pouvait avoir quelques doutes sur l’accueil réservé par les fans de l’OM avant le choc entre les deux Olympiques ce dimanche, il n’y en a désormais plus aucun. En effet, le nouvel entraîneur de Lyon a copieusement été sifflé par les supporters marseillais ce dimanche après-midi lors de l’arrivée de la délégation lyonnaise à l’aéroport. Les insultes ont fusé et le célèbre influenceur Mohamed Henni était là pour capter la scène.

« Rudi, tu vas le regretter » peut-on notamment entendre, au milieu de plusieurs autres insultes bien plus violentes. Pour rappel, Rudi Garcia avait rappelé en conférence de presse cette semaine que cette affiche opposait « Marseille et Lyon, pas Marseille et Rudi Garcia ». Personne ne dira le contraire à Marseille. Mais dans la cité phocéenne, on a la rancœur tenace et visiblement, rien n’est pardonné à celui dont les choix en période de mercato ont notamment très vivement critiqués. Si vous en doutiez encore, l’affiche entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, ce dimanche au Stade Vélodrome (21 heures) sera bouillante et électrique…