OL : Rudi Garcia ne se plaint pas, et tient à le faire savoir

Dans : OL, Ligue 1.

Un point en deux matchs, on ne peut pas dire que l’Olympique Lyonnais a profité de l’effet Rudi Garcia.

Le nouvel entraineur ne peut bien évidemment pas tout régler d’un coup de baguette magique en quelques jours, notamment sur le plan technique et tactique, mais il n’y a pas de réel sentiment de révolte chez les joueurs depuis le changement de technicien. Ce dernier n’a pas encore fini de faire les entretiens individuels avec les joueurs de son effectif, et il découvre certainement un chantier encore plus important que prévu. Vu de l’extérieur, l’effectif est de qualité, et c’est aussi le constat effectué par Rudi Garcia, malgré les mauvais résultats et les performances décevantes de nombreuses individualités.

« Je ne me plains pas, j’ai de très bons joueurs », a ainsi confié l’entraineur lyonnais dans les colonnes du Progrès. Un signe qu’il ne cherche pas spécialement à attendre des recrues au mois de janvier au mercato, mais qu’il ambitionne surtout de trouver le bonne alchimie pour tirer le meilleur de cet effectif. Car si l’OL a probablement perdu gros avec les départs estivaux, il ne peut pas non plus être passé d’un club sur le podium de la Ligue 1, à une équipe à la lutte pour le maintien.