OL : Rudi Garcia joue sa tête contre Leipzig ? Il craque !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a sérieusement décroché au classement suite à sa défaite mardi soir contre Lille. Pour Jérôme Rothen, la situation devient très compliquée pour Rudi Garcia à une semaine d'un match décisif en Ligue des champions.

Et si l’Olympique Lyonnais s’offrait un quatrième entraîneur en six mois après Bruno Genesion, Sylvinho et Rudi Garcia. Ce scénario est encore rocambolesque, même si rien ne semble réussir pour l’instant du côté de l’OL. Mais pour Jérôme Rothen, il se pourrait bien qu’en cas de défaite et d’élimination en Ligue des champions face à Leipzig le fusible Rudi Garcia saute déjà. Car pour l’ancien joueur, il est clair que rien ne va plus à l’Olympique Lyonnais et même si les joueurs sont fautifs, l’ancien coach de l’OM n’a pas trouvé la solution capable de remettre le club de Jean-Michel Aulas dans le bon sens.

Et Jérôme Rothen d’expliquer pourquoi le choc face à Leipzig au Groupama Stadium peut peser très lourd dans la balance. « Je veux bien que le match contre Lille soit en milieu de semaine, il y a la fatigue, le froid, des joueurs qui reviennent de blessure, OK il y a plein de raisons pour peut-être manquer de rythme et d’intensité. Mais c’est quand même aux joueurs à domicile d’élever ce rythme, mais Lille n’a même pas eu besoin de hausser son niveau. Après la première action de Depay au bout d’une minute, il n’y a plus rien. Je n’ai pas l’impression que c’était mission commando alors que compte tenu du classement ça l’était. Comment à la mi-temps, quand il voit son équipe qui subit les choses, Rudi Garcia n’arrive pas à la dynamiser (...) Changer Depay pour faire entrer Aouar, c’est quoi le message aux joueurs ? Ce n’est pas possible ! (...) Lors du match contre Leipzig, Rudi Garcia peut jouer sa tête », prévient celui qui est désormais consultant sur RMC.