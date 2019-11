OL : Rudi Garcia et Lyon, ça ne durera pas des siècles

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais sort la tête de l'eau au bénéfice de sa victoire contre Nice, mais l'OL est tout de même encore malade. Du côté de L'Equipe, on estime même que Rudi Garcia ne restera pas une éternité sur le banc du club de Jean-Michel Aulas.

Après le triste épisode Sylvinho, entraîneur aussi éphémère qu’énigmatique pendant quelques semaines, l’Olympique Lyonnais a surpris tout le monde en recrutant Rudi Garcia, un technicien dont Jean-Michel Aulas savait très bien qu’il allait provoquer bien des vagues autour de l’OL. Mais même si Lyon est loin d’être sorti de la galère, le club rhodanien a retrouvé des couleurs et ce dimanche matin Lyon est même revenu à trois points du podium, ce qui semble assez invraisemblable quand même. Cependant, face à Nice, l’équipe de Rudi Garcia, privée quand même de Memphis Depay et d’Houssem Aouar, a frôlé la catastrophe à plusieurs reprises.

Et la décision de faire sortir Jeff Reine-Adélaïde en premier période, après l’expulsion de Fernando Marçal, a remis de l’huile sur le feu concernant Rudi Garcia. Dans un édito pour L’Equipe, Vincent Garcia (Ndlr : rien à voir avec le coach de l’OL) estime que quoi qu’il arrive l’entraîneur de Lyon et son joueur ne feront pas longtemps la route ensemble. « En deux rencontres, Rudi Garcia s’est fait un ami pour la vie avec l’ancien Angevin, même si on doute que l’un et l’autre feront de vieux os dans les parages », explique le journaliste, qui ne dit cependant pas qui sera le premier à quitter l’Olympique Lyonnais, même si on a une petite idée.