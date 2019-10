OL : Rudi Garcia est un faux Lyonnais, l'imposture dénoncée

Dans : OL, Ligue 1.

Rudi Garcia a raté ses débuts devant les supporters lyonnais, son équipe ne parvenant pas à venir à bout d'une courageuse mais limitée formation dijonnaise samedi au Groupama Stadium.

L’ancien entraîneur de l’OM n’a donc pas encore fait baisser la tension énorme qui règne actuellement dans la capitale des Gaules où l’on se demande comment tout cela va se finir. Mais si Lyon a quand même montré quelques choses intéressantes en seconde période, l’attitude de Rudi Garcia agace un peu. Pour Philippe Sanfourche, il est clair que le nouveau coach lyonnais en fait un peu trop.

« Rudi Garcia serait prêt à aller manger chez Bocuse pour se faire accepter et dire qu'il est vraiment Lyonnais. Rien que sa composition était une façon de montrer que : « Je suis Lyonnais, je mets les anciens puis je fais rentrer Rayan Cherki ». Tout était écrit d'avance. Il fait la musique à Aulas pour lui prouver qu'il a pris la bonne décision. Il voulait envoyer un message et montrer qu'il faisait partie de l'institution. Garcia fait souvent ça, c'est un homme de communication. Le seul problème maintenant, c'est que les ultras attendent des résultats », a fait remarquer le journaliste de RTL qui attend de Rudi Garcia qu’il fasse gagner l’Olympique Lyonnais et pas qu’il gère d’abord son image.