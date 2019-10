OL : Rudi Garcia a « une grande gueule » et le paie à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais version Rudi Garcia fait ses débuts contre Dijon. Mais le coach rhodanien risque d'avoir les oreilles qui sifflent.

C’est une évidence Rudi Garcia ne sera pas aussi chaleureusement accueilli par les supporters de l’Olympique Lyonnais que Sylvinho l’avait été il y a seulement quelques semaines. Sacrément taillé sur les réseaux sociaux, le nouvel entraîneur de l’OL était probablement le pire choix possible pour les fans du club rhodanien, lesquels n’ont rien oublié des propos désagréables de Rudi Garcia lorsque ce dernier était sur le banc de Marseille. Et c’est ce comportement qui a plombé tout seul le technicien arrivé cette semaine dans la capitale.

Pour Giovanni Castaldi, Rudi Garcia s’est fait du mal tout seul et va devoir l’assumer. « Il est fragilisé par les supporters, mais de la part de la direction de l’Olympique Lyonnais c’est un choix unanime. Il n’est pas fragilisé en interne et c’est le plus important. Maintenant, Rudi Garcia paie sa grande gueule, il y a un moment quand tu l’ouvres autant, tu le paies fatalement. Il a tellement craché sur l’Olympique Lyonnais quand il était à l’OM, il a tellement forcé le trait. Moi personnellement il me dérange, même s’il est dans son rôle. Je trouve que c’est le problème de ces entraîneurs qui en font trop, il sait séduire, mais il en a trop fait », constate le consultant de Yahoo, lequel n’est pas réellement fan de Rudi Garcia, que ce soit à Lyon ou ailleurs.