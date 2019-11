OL : Rudi Garcia a corrigé ce bug, il était temps

Dans : OL.

Titulaire à Toulouse samedi soir (2-3), Jeff Reine-Adelaïde a marqué des points auprès de son entraîneur Rudi Garcia. Décisif à deux reprises, il a démontré pourquoi l’OL avait payé 25 ME pour le recruter au mercato.

Après la rencontre, l’ancien milieu offensif d’Arsenal appréciait l’état d’esprit de son équipe. Une équipe qui semble assurément mieux articulée offensivement en sa présence. Cela ne fait même aucun doute dans l’esprit de Nicolas Puydebois. En effet, le consultant du site Olympique et Lyonnais estime que Jeff Reine-Adelaïde est quasiment indispensable aux Gones dans la construction du jeu. Raison pour laquelle il ne comprend absolument pas que Sylvinho puis Rudi Garcia ne lui ait pas donné sa chance plus tôt sur le long terme.

« Double passeur décisif, il a encore une fois été l’un des lyonnais le plus en vue. Entreprenant, il a fait parler son talent par sa technique et son sens du jeu notamment sur le premier but. Étonnement sur le banc lors des derniers matches, l’OL n’est pas le même offensivement avec ou sans lui » a commenté l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, sous le charme de celui qui a notamment réalisé un geste technique magnifique sur le premier but de Memphis Depay, avec une roulette aussi esthétique qu’efficace pour mystifier la défense du TFC avant de servir sur un plateau l’international néerlandais. Reste maintenant à reproduire ce genre de performance sur la pelouse du Vélodrome, dès dimanche prochain face à l’OM.