OL : Rothen allume salement Genesio !

Dans : OL, Ligue 1.

Après deux journées, le bilan est mitigé pour l’OL, vainqueur d’Amiens au premier match mais défait à Reims la semaine suivante. Surtout, le contenu des deux rencontres a été assez décevant. Et cela n’a évidemment pas échappé à Jérôme Rothen. Consultant pour RMC Sport, l’ancien milieu du PSG a lourdement critiqué Bruno Genesio, expliquant que l’OL ne « progressera pas » en conservant l’entraîneur qui a tout de même mené Lyon à la 3e place la saison dernière.

« Je vais être un peu dur avec Genesio, mais quand je vois Lyon évoluer avec les joueurs qu’ils ont, je suis déçu. Quand tu as des attaquants comme Memphis ou Traoré qui rentrent beaucoup dans l’axe, les latéraux doivent attaquer et dédoubler. Mais ça, je ne le vois jamais à Lyon ! Je ne vois pas ce plaisir de mettre en danger l’adversaire et de lui faire mal. La plupart des équipes ne font que défendre contre Lyon, tu dois apporter autre chose quand tu t’appelles l’Olympique Lyonnais. En gardant Genesio, j’ai l’impression qu’il n’y aura pas de progression à Lyon » a confié Jérôme Rothen, dont le discours sera certainement validé par de nombreux supporters dans la capitale des Gaules. Reste que Jean-Michel Aulas garde une confiance importante en Bruno Genesio, lequel espère une réaction de son équipe vendredi contre Strasbourg.