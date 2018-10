OL : Rothen dit stop, l'OL doit arrêter de taper sur Memphis !

Dans : OL, Ligue 1.

En se privant de Memphis au coup d’envoi du match contre Angers, Bruno Genesio a voulu faire passer un message à son joueur, qui avait égratigné certains de ses coéquipiers après le nul concédé à Hoffenheim. Cela a provoqué de grosses tensions dans le vestiaire de l’OL et à force, on ne sait plus trop quoi faire avec le Néerlandais du côté du staff rhodanien. Une chose est sûre, il faut changer de méthode et arrêter de le sanctionner à la moindre contrariété selon Jérôme Rothen, qui estime que ce n’est pas la meilleure façon de faire, surtout avec son joueur le plus décisif.

« Genesio veut affirmer qu’il est le patron en punissant Memphis, c’est une chose. Le seul problème, c’est qu’il lui reproche des trucs qui datent de plusieurs mois, comme son retard cet été. Tu ne peux pas lui ressortir tous les dossiers, cela ne sert à rien. Memphis, il l’a déjà écarté deux ou trois fois. C’est bien, mais il y a vraiment un risque que ce soit répétitif. Au bout d’un moment, tu ne peux pas toujours sanctionner Memphis alors que c’est ton meilleur joueur et qu’il est toujours décisif. L’irrégularité de l’OL, ce n’est quand même pas la faute de Depay ! » a expliqué l’ancien joueur du PSG sur RMC Sport. Reste à savoir ce que décidera Bruno Genesio, alors que L’Equipe a annoncé que l’ex-buteur de Manchester United sera sanctionné financièrement et peut-être sportivement, samedi contre Bordeaux.