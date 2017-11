OL : Rothen a un avis musclé sur le cas Fekir !

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

La célébration de Nabil Fekir n'en finit pas de provoquer des réactions, et cela ne se calmera pas avant que la commission de discipline de la LFP ne donne son avis sur la question. Interrogé sur l'attitude du capitaine de l'Olympique Lyonnais après son cinquième but, dimanche soir à Geoffroy-Guichard contre l'AS Saint-Etienne, Jérôme Rothen a, lui, un avis très clair. L'ancien joueur du PSG estime que Nabil Fekir a eu le comportement qu'il fallait et qu'il était stupide d'oublier ce que le joueur de l'OL pouvait ressentir à cet instant précis.

« Le truc débile c’est de dire qu’il doit pas le faire à 5-0. Mais quoi il doit pas le faire à 5-0 ! S’il le fait à 1-0 et que derrière ils prennent un but ou à 3-0 encore, mais à 5-0 le match il est fini. Je vous souhaite de connaître ce genre d’émotion et vous comprendrez, il est dans un état second. Il fait un match exceptionnel, il a marqué un doublé, c’est l’homme du match ! Et contre des gens qui l’ont insulté et conspué il fait une réponse exceptionnelle et logique. Il ne calcule pas le fait qu’il prend un jaune et qu’il sera suspendu, mais dans ce genre de match tu ne calcules pas, il faut l’accepter... », a expliqué, sur RMC, un Jérôme Rothen qui serait écoeuré si Nabil Fekir était finalement sanctionné par les instances du football.