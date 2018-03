OL : Riolo incendie le coupable numéro 1 : Jean-Michel Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

L’élimination de ce jeudi soir fait très mal à l’Olympique Lyonnais, qui est déjà distancé dans la lutte pour le podium, et misait sur l’Europa League pour sauver sa saison.

Ce ne sera pas le cas et si Bruno Genesio centralise beaucoup de critiques, Daniel Riolo n’est pas aussi vindicatif à l’égard de l’entraineur lyonnais. Pour le consultant de RMC, celui qui mène la politique du club au plus haut niveau des années, c’est Jean-Michel Aulas et il est responsable de cet énorme échec.

« On en a vu des matchs de Lyon pourris en Coupe d'Europe, mais alors celui là est minable ! Au Panthéon avec l'Opel Astra (référence à l’élimination contre l’Astra Giurgiu). Commencez à ouvrir les yeux : le responsable numéro 1 s'appelle JM Aulas, qui doit tout revoir, prendre du recul ou alors partir », a demandé un Daniel Riolo pour qui les supporters doivent clairement arrêter de soutenir aveuglement Jean-Michel Aulas au regard de ses titres passés. Car pour le polémiste, cela commence sérieusement à dater.