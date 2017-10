OL : Riolo dénonce les deux recrues chères et décevantes

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais, qui a totalement renouvelé son attaque cet été, commence à en récolter les fruits. Mais l’amélioration est fragile et le début de saison, en Ligue 1 comme en Coupe d’Europe, laisse largement entrevoir des améliorations à effectuer pour se mettre au niveau des meilleurs. Il faut dire que l’acclimatation des nombreuses recrues n’est jamais évidente. Si certains comme Ndombele, Marcelo ou Mariano Diaz arrivent à être déjà efficaces, c’est moins évident pour deux éléments sur lesquels l’OL a misé gros, affirme Daniel Riolo, interrogé par Ultimo Diez sur la différence de qualité entre l’effectif de l’OL et de l’OM.

« Celui qui a le meilleur effectif c’est Lyon. Il y a plus de bons joueurs à Lyon qu’à Marseille. Pour le moment, Traoré et Memphis, surtout Memphis, ne sont pas à la hauteur du montant de leur transfert. Mais il y a assez de bons joueurs à Lyon pour normalement faire deuxième ou troisième », a confié Daniel Riolo, dans un entretien effectué avant le festival du Néerlandais à Troyes. Il n’empêche, malgré ce triplé et des statistiques très correctes, l’ancien joueur de Manchester United doit encore convaincre, lui qui a un moment perdu sa place au profit du très jeune Houssem Aouar.