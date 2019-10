OL : Riolo cartonne Lyon, un club sans idées !

Dans : OL, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique Lyonnais avait amorcé une véritable révolution en confiant les rennes à Juninho, lequel avait immédiatement nommé Sylvinho à la tête de l’équipe professionnelle. L’aventure du Brésilien a tourné au fiasco chez les Gones avec un licenciement à l’issue de la neuvième journée de Ligue 1. Pour lui succéder, Jean-Michel Aulas a décidé de miser sur Rudi Garcia. Un choix qui est loin de provoquer l’enthousiasme de Daniel Riolo, lequel a pointé le manque d’idées et de réseaux du patron de l’OL dans une interview accordée à Madeinfoot.

« Ils n’ont pas voulu attendre. La situation était sportivement très mauvaise et sur le marché il n’y avait rien. Lyon n’a pas de réseau, Lyon n’arrive pas à attirer ou n’a pas l'idée de prendre un entraîneur de renommée internationale ou n’en veut pas. Ils ont pris un entraîneur français sur le marché, avec le CV le plus important en termes d’expérience. Une solution de facilité et c’est reparti. La situation est claire. Il est fort probable que JM Aulas ait constaté que Juninho n’avait pas les épaules ni la carrure pour être un grand chef dès maintenant. J’étais content de l’arrivée de Juninho car quand il parlait foot, il y avait quelque chose. Maintenant, c’est différent d’en parler et de travailler » a pesté le journaliste de RMC, pour qui l’OL aurait clairement dû aller chercher un coach étranger au CV étoffé pour succéder à Sylvinho…