OL : Riolo applaudit des deux mains ce choix culotté de Sylvinho

Dans : OL, Ligue 1.

En marge du match contre Monaco vendredi soir, Sylvinho a dévoilé l’identité du futur capitaine de l’Olympique Lyonnais.

Et alors que le gardien Anthony Lopes figurait parmi les favoris, c’est Jason Denayer qui a obtenu les faveurs du nouveau coach brésilien de l’OL. Un choix culotté puisque cela faisait des années et des années que Lyon n’avait pas eu un capitaine non-formé au club, les derniers ayant été Gonalons, Lopes et Fekir. Mais pour Daniel Riolo, ce choix est tout-à-fait respectable, le Belge dégageant une sérénité et une force appréciable au sein de la défense depuis plus d’un an maintenant.

« Jason Denayer capitaine, c’est un excellent choix. J’aime beaucoup ce mec qui a tout sauf l’allure d’un grand joueur et pourtant, c’est un vrai bon joueur. Il a cette espèce de nonchalance avec son allure de mec qui va à deux à l’heure. Mais il est toujours bien placé, c’est vraiment un excellent défenseur. C’est un très bon choix selon moi. Il y a eu une révolution cet été donc qu’elle continue, avec un joueur non-formé au club qui a été nommé capitaine » a apprécié Daniel Riolo, pour qui Sylvinho a tout bon depuis son arrivée à Lyon. A confirmer avec la réception du SCO d’Angers, vendredi au Groupama Stadium.