OL : Reynald Pedros pour remplacer Genesio, l'incroyable rumeur

Dans : OL, Ligue 1.

La semaine déjà agitée du côté de l'Olympique Lyonnais s'est mal terminée avec la défaite de vendredi soir à Nantes. Si le départ de Bruno Genesio d'ici la fin du championnat parait peu probable, il est désormais acquis ou presque que l'OL va changer d'entraîneur durant le prochain mercato. Alors que des rumeurs ont évoqué la venue de Laurent Blanc, puis de Marcelo Gallardo, Karim Nedjari a lancé lui un autre nom sur la chaîne L'Equipe, et cela peut évidemment étonner.

« Marcelo Gallardo à Lyon, cela ressemble à un contre-feu made in Aulas, il sait très bien faire cela. Une semaine on lance l’idée de Laurent Blanc, cela excite tout le monde et on fait un démenti. Puis on sort Marcelo Gallardo, dont le nom revient systématiquement en France, on en avait parlé à Monaco et même à Paris et à Marseille. C’est super, car c’est nouveau et ça permet sans doute à Jean-Michel Aulas de faire avancer d’autres pistes beaucoup plus sérieuses. Cela permet aussi de dire à Bruno Genesio : « J’ai une solution de remplacement », de dire à Laurent Blanc : « Ne demande pas trop cher parce que j’ai quelqu’un en plus ». Mais moi je pense à une autre personne dont on n’a pas cité le nom, c’est Reynald Pedros. S’il gagne la Ligue des champions avec les filles, il connait bien la maison OL, cela peut être une solution.... », a lancé Karim Nedjari, ancien rédacteur en chef de Canal+.