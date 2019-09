OL : Révélations, Lyon négociait un énorme transfert le 1er septembre !

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Considéré comme la star offensive de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay ne parvient pas toujours à justifier ce statut sur une saison entière.

Même si le joueur rêve régulièrement d’un transfert chez un ténor européen, il n’a pas forcé vers un départ cet été. Bien au contraire selon les dernières révélations de L’Equipe. Sur le marché des transferts, seul un vague intérêt du Milan AC a été évoqué récemment. Mais ce jeudi, L’Equipe affirme que l’AS Roma a bien tenté de faire venir l’international néerlandais. C’était le 1er septembre, et une offre est tombée en provenance d’Italie, avec donc un peu plus de 24 heures pour boucler l’opération.

Les deux clubs ont négocié, et cela parlait d’un échange avec un joueur romain et d’une somme en cash pour compléter. Cela s'est passé très vite, mais les dirigeants rhodaniens n'étaient pas totalement hostiles à la discussion. Mais, alors qu’il n’y avait pas encore d’accord, l’agent de Memphis Depay a mis fin aux discussions quand il a été averti, expliquant que son poulain n’avait aucune envie de quitter l’OL. Une preuve que le défi à relever avec Sylvinho a changé l’état d’esprit de l’ancien de Manchester United, même si on est encore très loin de discussions pour une éventuelle prolongation à Lyon.