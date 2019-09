OL : Réunion de crise à Lyon, Sylvinho est menacé !

Dans : OL, Ligue 1.

Après 7 matchs sans victoire, dont une défaite ce samedi au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais pointe à la 11e place de Ligue 1 et cela ne va pas s'améliorer au fil des autres rencontres de cette 8e journée de Championnat. Après avoir suscité des commentaires dithyrambiques, l'OL de Sylvinho ne fait plus peur à personne, comme les Nantais l'ont démontré. Après la rencontre, Juninho a annoncé que Jean-Michel Aulas était mécontent et qu'une réunion de crise était prévue dans les prochaines heures afin de voir ce qu'il fallait faire pour relancer l'Olympique Lyonnais.

« Le président n’est pas content et je le comprends. On va se réunir ce soir pour voir ce qu’il faut faire. On va prendre des décisions (...) C’est moi qui ai choisi le coach, donc je dois aussi prendre mes responsabilités (...) Malheureusement, le message ne passe pas. Le seul reproche que je fais à Sylvinho, c’est d’avoir mis un peu de temps à faire tourner l’effectif après la défaite à Montpellier, on a aligné trois fois la même équipe. Ce n'était pas bon pour le groupe (...) L’attitude du groupe n’est pas bonne, les changements n’apportent rien. C’est le président qui doit prendre des décisions, mais cela ne veut pas dire que je vais lâcher (...) Je fais partie des résultats, et on va devoir décider vite car il y a un match mercredi prochain (...) On ne fait pas de jeu, on ne donne pas satisfaction aux supporters, mais ce n’est pas que la faute de l’entraîneur, on a tous notre part dans cette situation », a confié le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais dans les couloirs du Groupama Stadium.