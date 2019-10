OL : Réunion à Lyon ce dimanche, une finale Blanc-Gourvennec !

Dans : OL, Ligue 1.

Samedi, les choses semblaient relativement claires concernant le successeur de Sylvinho sur le banc de l’Olympique Lyonnais, puisque le duo composé de Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset paraissait tenir très largement la corde. Mais d’un seul coup, le nom de Jocelyn Gourvennec revient avec insistance, le Parisien et l’Equipe confirmant ce dimanche que Jean-Michel Aulas appréciait le profil de l’ancien entraîneur de Bordeaux et plus récemment de Guingamp. S’agit-il d’un petit coup d’intox pour faire accélérer la réflexion de Laurent Blanc, ou d’une vraie hésitation du président de l’OL, on devrait rapidement avoir la réponse.

En effet, même si une réponse ne sera peut-être pas officialisée par l’Olympique Lyonnais ce dimanche, le quotidien francilien affirme qu’une réunion est programmée dans les prochaines heures dans la capitale des Gaules afin de faire le point sur les candidatures et les entretiens réalisés ces derniers jours par Jean-Michel Aulas et Juninho. Même si l’OL attendra peut-être que Sylvinho soit officiellement limogé pour annoncer son successeur, les prochaines heures devraient être décisives pour Lyon, le choix du nouvel entraîneur étant évidemment très attendu par des supporters qui aimeraient bien savoir ce qui les attend pour la suite d’une saison qui a débuté d'une manière chaotique et dont ils aimeraient qu'elle reparte dans le bon sens après la trêve internationale.