OL : Reine-Adélaïde victime d'un problème en interne, l'explication tombe

C’est l’une des interrogations persistantes depuis le début de la saison. Pourquoi Jeff Reine-Adélaïde possède-t-il un temps de jeu si réduit, alors que ses qualités explosent à chaque sollicitation ?

Certes, le milieu de terrain est encore jeune et a beaucoup apprendre. Mais dans les grands matchs, quand l’OL ne parvient pas à se monter au niveau, il semble le seul capable de faire des différences et d’animer le jeu. Ce fut le cas contre l’OM avant qu’il ne soit sorti bizarrement à la mi-temps, puis contre Nice, avec une sanction similaire cette fois-ci en raison du rouge de Marçal. De toute évidence, comme Sylvinho, Rudi Garcia peine à installer l’ancien angevin, et Hervé Mathoux a peut-être une explication à cela.



« Je dois dire que je suis assez surpris que Sylvinho au départ et Garcia maintenant n'utilisent pas plus Reine-Adélaïde, qui est souvent très bon quand il joue. On évoque ses difficultés pour s'intégrer dans un vestiaire lyonnais qui ne serait pas évident à amadouer. Un thème qui revenait souvent auparavant, mais qui semblait s'être dilué avec le départ de quelques Lyonnais historiques. On verra, mais si Reine-Adélaïde reste sur sa lancée, il va devenir de plus en plus important à l’OL », a confié le journaliste de Canal+ sur BetStars. Un problème qui date en effet à Lyon, mais qui n’avait plus été évoqué récemment. Reste à savoir si le temps fera son effet, car à l’heure actuelle, Jeff Reine-Adélaïde pourrait aussi se dire qu’on ne lui accorde pas un temps de jeu qui correspond à ce qu’il montre sur le terrain.