OL : Reine-Adélaïde le coup n°1 du mercato ? Vikash est cash !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais traverse une première zone de turbulences, mais il y a tout de même un motif de satisfaction pour les dirigeants et les supporters de l'OL, ce sont bien évidemment les performances de Jeff Reine-Adélaïde. Le milieu de terrain arrivé lors du mercato du SCO Angers n'a pas mis longtemps pour montrer l'étendu de ses qualités, au point même d'avoir poussé Houssem Aouar sur le banc de touche de Lyon. Et pour Vikash Dhorasoo, il est évident que Sylvinho a raison de miser sur JRA tant ce dernier semble avoir un talent XXL.

Et l'ancien joueur de s'enflammer pour Reine-Adélaïde. « Il change de club, il arrive dans un endroit où il y a de le concurrence, notamment au milieu de terrain, il est très jeune et rien ne l’atteint. Souvent on se dit : « attention, c’est le début, il faudra confirmer, on verra... ». Et puis finalement, quand je le regarde, je me dis que non, ça va bien se passer pour lui et puis ça va continuer comme ça. Il semble un peu imperméable à la pression, le niveau s’élève et il continue à être très bon, on l’a vu en Coupe d’Europe. J’aime aussi ce genre de joueur assez grand, milieu de terrain, très droit dans sa façon de jouer, de porter le ballon (...) Il est efficace, il est aussi en train de s’imposer au milieu, alors qu’il y a beaucoup de concurrence. Il est en train de passer devant Aouar sur tout ce qui est construction du jeu, rapport avec ses partenaires et le public. Contre le Zénith, Aouar était sur le banc, lui sur le terrain, ce n’est pas anodin, c’est même vachement important. Je crois qu’il va aller loin, Reine-Adélaïde va beaucoup apporter à l’Olympique Lyonnais. C’est une bonne pioche pour eux. Ils l’ont aujourd’hui à l’OL, plus tard il peut être au PSG et dans un très grand club », a confié, sur Yahoo, Vikash Dhorasoo.