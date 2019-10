OL : Reine-Adélaïde, la fin d'un scandale à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Sauf surprise de dernière minute, Rudi Garcia fera débuter Jeff Reine-Adélaïde ce samedi à l’occasion d’une affiche entre l’Olympique Lyonnais et Dijon qui sera forcément scrutée à la loupe. Dans une ambiance qui s’annonce hostile à son encontre, le nouvel entraîneur de l’OL veut prouver par le jeu que Jean-Michel Aulas ne s’est pas trompé en le recrutant à la place de Sylvinho. Et c’est pour cela qu’il alignera celui que l’OL est allé chercher à Angers lors du dernier mercato et que l’entraîneur brésilien avait finalement mis sur la touche. De retour de deux matchs avec les Espoirs, Jeff Reine-Adélaïde va de nouveau pouvoir montrer son talent.

Et pour Bernard Lions, c’est une très bonne chose. « Si j’ai bien compris, Jeff Reine-Adélaïde a de nouveau le droit de jouer au football avec l’Olympique Lyonnais, c’est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu’avec Sylvinho, la dernière semaine, il n’avait joué aucun des deux matchs en Ligue des champions et le derby à Saint-Etienne. Sylvinho avait fait des choix pour le moins absolument incompréhensibles », a confié, sur la chaîne l’Equipe, le journaliste. Plutôt proche de l’ASSE, Bernard Lions avait été surpris comme tout le monde de l’absence du milieu de terrain à Leipzig, et plus encore face aux Verts. Une double erreur que Rudi Garcia va corriger.