OL : Reïne-Adélaide dévoré par deux leaders du vestiaire lyonnais ?

Dans : OL.

Cela a été un sujet d'interrogation pour les supporters de l'Olympique Lyonnais version Sylvinho ou Rudi Garcia, Jeff Reine-Adélaïde n'est pas régulièrement titularisé alors qu'il rend de bonnes copies quand il joue.

Arrivé lors du dernier mercato estival à l’Olympique Lyonnais contre un chèque de 25ME auquel pourra s’ajouter un maximum de 2,5 ME de bonus et un pourcentage de 15% à la revente en cas de plus-value, Jeff Reine-Adélaïde n’a pas connu les débuts escomptés à l’OL. Sylvinho avait décidé de faire de l’ancien angevin un super remplaçant, au grand désarroi des supporters rhodaniens, mais Rudi Garcia a également semblé suivre ce chemin avant finalement de donner plus de temps de jeu à l’international Espoirs, même si contre Marseille il l’a remplacé dès la pause.

Cette attitude des deux entraîneurs successifs de l’Olympique Lyonnais à l’encontre de Jeff Reine-Adélaïde, qui pourtant rend des bonnes copies lorsqu’il est aligné, suscite des interrogations. Et selon Olympique-et-Lyonnais.com, c’est probablement au sein de la hiérarchie du vestiaire qu’il faut trouver des explications à ce choix concernant JRA. « C’est sans doute l’explication la plus plausible, les statuts des joueurs dans le vestiaire lyonnais sont difficiles à changer. Bertrand Traoré et Maxwel Cornet, très critiqués depuis plusieurs saisons, ont toujours un statut important dans le vestiaire de par leur ancienneté », explique le média spécialisé, qui affirme cependant qu’après la trêve internationale les choses pourraient changer, Traoré et Cornet n’ayant pas démontré qu’ils méritaient de profiter de cette énorme confiance. L’ère Jeff Reine-Adélaïde va peut-être, enfin, commencer à l’OL.