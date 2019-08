OL : Reine-Adelaïde aligné contre Angers, le verdict tombe

Dans : OL, SCO, Mercato.

Officiellement Lyonnais, Jeff Reine-Adelaïde devra néanmoins patienter pour fouler la pelouse du Groupama Stadium. Et pour cause, le manager général angevin Olivier Pickieu a confirmé que l’international espoirs français ne pourrait pas être aligné par l’Olympique Lyonnais lors du match OL-Angers, en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, vendredi à 20h45. « Concernant le match de ce week-end, vous imaginez bien que Jeff ne jouera pas contre nous. C’est un gentlemen’s agreement que nous avons (avec l’OL), et cela nous paraît complètement normal » a indiqué l’homme fort du SCO, lequel a vendu pour 25 ME hors bonus son meilleur joueur à Lyon dans la journée de mercredi.