OL : Recaler Naples pour Lyon, Tolisso s’applaudit encore

Performant avec le Bayern Munich et en équipe de France, Corentin Tolisso (23 ans) suit une trajectoire impressionnante.

A ce rythme, le milieu de terrain pourrait rapidement s’installer dans le onze des deux formations. Mais le scénario aurait pu être différent si le natif de Tarare avait fait un autre choix en 2016. Déjà très convoité à l'époque, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais était sur le point de rejoindre Naples et son président Aurelio De Laurentiis. Avant de changer d’avis au dernier moment. Un rebondissement que Tolisso ne regrette pas une seule seconde.

« J'étais vraiment proche de Naples il y a deux ans. J'ai aussi parlé avec la Juventus en 2017, mais j'ai fini par choisir le Bayern, a raconté le Français à La Gazzetta dello Sport. Des contacts avec De Laurentiis ? Oui, on a parlé pendant 5-10 minutes au téléphone. Il m'a fait bonne impression. Mais je voulais simplement rester à Lyon, j'ai pensé que ce n'était pas encore le moment de partir. J'avais encore des choses à réaliser et j'étais jeune. C'était une décision sportive, j'ai pensé que je pouvais davantage progresser à Lyon et j'ai bien fait. En un an, j'ai été convoqué en sélection et j'ai été au Bayern. » Un parcours idéal en effet.