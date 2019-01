OL : Ramener la coupe à la maison, Lopes y pense

Dans : OL, Coupe de France, Coupe.

Malgré l’expulsion de Fernando Marçal peu avant la mi-temps, l’Olympique Lyonnais n’a pas tremblé face à Amiens pour aller chercher une victoire (0-2). La qualification permet au club rhodanien de continuer sa course, et ce sera donc un rendez-vous jamais facile à Guingamp pour une place en quart de finale. Autant dire, qu’après l’échec en Coupe de la Ligue, la perspective de s’offrir un beau parcours en Coupe de France donne quelques idées. Notamment à Anthony Lopes, qui estime qu’il est temps pour l’OL d’aller ramener un trophée, chose qui manque au palmarès depuis bientôt sept ans désormais.

« C’est vrai que le club court derrière ce trophée depuis 2012. Il serait peut-être temps de ramener quelque chose à la maison, de pouvoir bien fêter ça. Mais il faut prendre les matchs les uns après les autres, il y a des tours difficiles à passer. On a été sérieux du début à la fin, c’était important de garder le score et de faire deux lignes de 4 pour bien défendre. Cela a été très sérieux et il est important de garder cette constance », a souligné le gardien rhodanien, qui avec le podium en Ligue 1 et la confrontation face au FC Barcelone en Ligue des Champions, ne manque pas d’objectifs pour cette fin de saison.