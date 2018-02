OL : Rafael veut des titres et vite avec l'OL !

Dans : OL, Ligue 1.

Même s'il est encore forfait pour la réception de Rennes, ce dimanche soir au Groupama Stadium, Rafael sera bien présent dans les tribunes afin de soutenir ses coéquipiers lyonnais. Malgré sa grosse expérience, le défenseur brésilien est toujours aussi motivé, et il ne le cache pas, il n'a pas l'intention d'enchaîner des saisons sans aucun titre à l'Olympique Lyonnais. Se confiant sur le site de l'OL, Rafael est clair, il veut des trophées et vite.

« À terme, il faut qu’on atteigne notre objectif en championnat et qu’on fasse quelque chose en Europa League. Après, la Coupe de France reste la compétition la plus facile à gagner dans le sens où c’est plus rapide d’aller au bout. Mais si je devais choisir entre les trois, je préfèrerais plutôt remporter la Coupe de France et l’Europa League (rires). C’est normal, en tant que joueur on veut gagner des titres. C’est difficile mais on peut y arriver. J’ai gagné beaucoup de trophées quand j’étais à Manchester et j’ai eu cette envie dès mon arrivée à l’OL. Je savais avant de venir ici que l’OL avait remporté pas mal de titres et on a la possibilité de le faire cette saison aussi. Ce qu’on peut me souhaiter ? Un titre. Ça fait deux ans et demi que je suis ici, j’ai tellement envie d’en gagner un avec l’OL… », prévient très clairement l'ancien joueur de Manchester United, déterminé à remettre l'Olympique Lyonnais en haut de la hiérarchie au moins dans une des trois compétitions dans lesquelles l'OL est encore en course à ce stade de la saison.