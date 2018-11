OL : Rafael craint le pire si les Lyonnais continuent comme ça

Dans : OL, Ligue 1.

Du côté de Lyon et en L1 de manière générale, la majorité des joueurs pratiquent la langue de bois après les matchs, y compris les plus décevants.

Ce n’est pas le cas de Rafael, régulièrement critique à l’égard de sa propre équipe. Après le match très décevant de l’OL contre Bordeaux samedi après-midi au Groupama Stadium (1-1), le Brésilien avait ainsi beaucoup de choses à dire. Et il ne s’est pas privé pour qualifier de catastrophique le match de ses partenaires. L’ancien défenseur de Manchester United a été plus loin, affirmant carrément que Lyon avait eu beaucoup de chance de partager les points avec Bordeaux…

« Nous avons eu de la chance de réussir un résultat nul car nous n'avons pas bien joué du tout. C'est difficile à expliquer. Nous avons livré un match catastrophique. Nous ne jouons pas bien, on le voit bien. Nous menons 1-0 à la mi-temps, je ne sais pas comment et en seconde période avec la qualité que nous avons, nous avons perdu trop de ballons. Cela rend les choses difficiles. Il est difficile d'envisager gagner quand on fait cela. Nous n'étions pas là. Nous avons joué la seconde période comme nous avons fait la première. J'espère que cela va se mettre en place car nous avons un gros match mercredi » a balancé Rafael, agacé par ce genre de prestation. Comme tout le monde à Lyon… Reste à savoir qui sont les vrais responsables.