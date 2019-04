OL : Rafael Benitez joue avec les nerfs de tout le monde

Dans : OL, Ligue 1, Premier League.

Si l'Olympique Lyonnais semble vouloir opter pour un entraîneur français afin de remplacer Bruno Genesio, le nom de Rafael Benitez est tout de même évoqué, le manager espagnol de Newcastle étant régulièrement associé à l'OL depuis plusieurs semaines. La situation de Benitez chez les Magpies étant troublante, puisqu'il arrive en fin de contrat et n'a toujours pas accepté de prolonger son contrat avec l'actuel 12e de Premier League, la presse anglaise n'est pas loin de penser que l'ancien coach de Liverpool et du Real Madrid va filer au prochain mercato, et pourquoi pas à l'Olympique Lyonnais.

Mis sous pression par les dirigeants de Newcastle, qui souhaitent savoir à quoi s'en tenir concernant une possible prolongation de contrat, Rafael Benitez a fait savoir à ces derniers qu'ils devraient attendre jusqu'en juin pour cela. Une réponse qui évidemment provoque un vrai dilemme chez les Magpies, qui ont le désir de conserver l'Espagnol mais savent que le tempo imposé par ce dernier pose des problèmes. Interrogé sur ce sujet en marge de la victoire de Newcastle face à Southampton, samedi soir, Rafael Benitez est resté très évasif. « Mon avenir ? Je n'en ai aucune idée. Nous devons parler avec les dirigeants. Tout ce qui se passera d'ici le 30 juin doit être bénéfique pour tout le monde. D'une manière ou d'une autre, je suis toujours le manager de ce club jusqu'au 30 juin », a répondu l'entraîneur espagnol. Jean-Michel Aulas est prévenu, Rafael Benitez est encore sur le marché au cas où...