OL : Rafael à Nantes, il va falloir ramer au mercato

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a trop d’arrières droits, le FC Nantes en manque. Les Canaris travaillent donc sur la piste Rafael pour remplacer son jumeau, Fabio.

Cela ressemble à une histoire à dormir debout, mais la sérieuse blessure de Fabio va obliger Nantes à recruter à ce poste. Et pour cela, la Maison Jaune a travaillé sur une piste déjà étudiée il y a un bout de temps, celle menant à Rafael. Inutilisé à Lyon, le Brésilien ne se cherche pas vraiment une porte de sortie, sachant qu’il a prolongé en fin de saison dernière à l’OL. L’idée de se rapprocher de son frère jumeau tout en ayant du temps de jeu en Ligue 1 pourrait néanmoins le séduire. Mais à quel point ?

Car comme le rappelle butfootballclub, si Lyon est prêt à faire des efforts en renonçant à un transfert pour conclure un prêt afin de libérer de la masse salariale, le joueur devra lui aussi revoir ses prétentions nettement à la baisse. Pour rentrer dans le moule nantais, Rafael aura besoin de diviser son salaire par deux, à moins que le prêt ne permette aux deux clubs de se partager les frais. En tout cas, un transfert semble hors de portée pour le FC Nantes, qui n’entend pas casser sa grille salariale, surtout pour un arrière droit, aussi motivé soit-il. A 29 ans, Rafael n’est en tout cas pas retenu par Lyon, qui sait toutefois que l’attachement du joueur au club et à la ville, en plus de son salaire non négligeable, rend son départ quasiment impossible.