OL : Rabiot peut dire bye-bye aux Bleus... à cause de Ndombele !

Auteur d’une entrée en jeu convaincante face à l’Islande avec les Bleus, Tanguy Ndombele a marqué des points aux yeux de Didier Deschamps.

Dans un secteur de jeu très concurrentiel, le Lyonnais a notamment consolidé son avance sur un certain Adrien Rabiot pour une place dans le groupe de Didier Deschamps. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, Dominique Séverac a même été plus loin, estimant que l’ancien joueur d’Amiens pouvait compromettre la carrière internationale du Parisien.

« Ndombele a déjà fait oublier Adrien Rabiot, oui c’est certain. Si on compare les deux joueurs, Rabiot est en avance car il a une plus grande carrière, il est au PSG, etc. Mais en Bleus, la trace de Rabiot est quelconque, elle est même nulle. Donc il suffit que Ndombele fasse une bonne sélection pour qu'il marque plus les esprits que Rabiot. Le Parisien n'a laissé aucune trace en Bleus et le titre de Champion du monde lui a donné tort » a lancé le journaliste du Parisien, pour qui Tanguy Ndombele a toutes les cartes en main pour s’installer dans la durée avec l’Equipe de France. Et tant pis pour Adrien Rabiot…