OL : Qui va succéder à Fekir ? Réponse imminente à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

En quittant l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Bétis Séville au mercato, Nabil Fekir a laissé un grand vide dans le Rhône.

La preuve, les Gones ne comptent plus de capitaine dans le vestiaire. Effectivement, Sylvinho n’a pas encore tranché concernant l’identité de son futur capitaine, lui qui a fait tourner le brassard durant les matchs amicaux cet été. Néanmoins, le Brésilien a indiqué devant les médias qu’il rendrait public sa décision la semaine prochaine, avant le déplacement de l’OL à Monaco en ouverture de la Ligue 1.

« Je leur parlerai cette semaine. Il y a aussi des choses à voir en dehors du jeu, pour le brassard. La réaction des joueurs sur le terrain, quand c’est difficile, compte beaucoup à mes yeux » a indiqué l’entraîneur de l’OL après la défaite face à Bournemouth, samedi (3-0). Durant la préparation estivale, six joueurs ont porté le brassard : Anthony Lopes, Martin Terrier, Léo Dubois, Jason Denayer, Memphis Depay et Houssem Aouar. Selon les dernières indiscrétions, deux hommes seraient clairement favoris aux yeux de Sylvinho : Léo Dubois et Jason Denayer. Mais pour l’heure, aucune information n’a été confirmée à ce sujet.