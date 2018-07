OL : Qui sont les deux Mondialistes qu’Aulas va recruter ?

Dans : OL, Mercato.

Présent en Russie pour suivre la Coupe du monde, Jean-Michel Aulas a déjà fait savoir qu’il était aussi au pays des Tsars pour superviser des joueurs afin de renforcer son équipe.

Un objectif sur le point d’être rempli puisque le président lyonnais a confié ce samedi à RMC qu’il avait trouvé deux joueurs, avec qui il était en contacts avancés et qui allaient prochainement signer à l’OL. Et de préciser qu’il s’agissait d’éléments qui se sont mis en avant pendant le Mondial, mais qui étaient d’ores et déjà éliminés. Si les recruteurs lyonnais peuvent toujours préparer une belle surprise, le besoin de faire venir un défenseur central et un milieu de terrain axial, ainsi que les contacts déjà établis récemment, permettent de réduire la liste des potentielles recrues.

Selon plusieurs médias, la liste des possibilités tournerait autour des défenseurs Yerri Mina (Colombie, FC Barcelone), Simon Kjaer (Danemark, FC Séville), Mehdi Benatia (Maroc, Juventus), ainsi que des milieux Hector Herrera (Mexique, FC Porto), et Hakim Ziyech (Maroc, Ajax). De quoi donner un aperçu des possibilités, même si la presse argentine évoquait lors du premier tour la présence de Jean-Michel Aulas non loin de joueurs de l’Albiceleste pour des discussions informelles. Autant dire que la liste pourrait s’agrandir, et que des surprises ne sont pas à écarter, y compris avec un éventuel coup de bluff de la part de JMA, qui a déjà, sur Twitter, atténué ses propos tenus samedi soir sur RMC.