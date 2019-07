OL : Qui décide de quoi ? Il dévoile les secrets du mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En ce début du mois de juillet, Sylvinho peut déjà compter sur un effectif presque au complet à l’Olympique Lyonnais.

En effet, le club rhodanien a très vite bouclé les recrutements de Jean Lucas, Tatarusanu, Koné et Thiago Mendes et devrait accueillir d’ici peu l’international danois Joachim Andersen. Du travail bien fait de la part des décideurs rhodaniens. Mais qui décide réellement en ce mercato estival à Lyon : Juninho, Sylvinho, Jean-Michel Aulas ou Florian Maurice ? Interrogé durant le stage de l’OL à Tignes, le coach brésilien a dévoilé les secrets du mercato lyonnais.

« J’ai commencé à discuter avec le président du mercato il y a seulement un mois et demi. C’était difficile, car j’étais impliqué dans la préparation de la sélection brésilienne. J’estime que le club travaillait déjà très bien dans ce domaine, avec Florian (Maurice), le président, Vincent (Ponsot), et bien sûr maintenant Juninho. Ce sont eux qui sélectionnent des joueurs, puis on en discute ensemble et je donne éventuellement mon accord » a indiqué l’entraîneur rhodanien, lequel minimise clairement son rôle et son influence durant le mercato. Dès l’hiver prochain, avec l’expérience qu’il aura accumulé à Lyon, cela devrait évidemment évoluer.