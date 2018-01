OL : Quelques millions en plus pour assurer cette recrue du mercato, Lyon n'a pas hésité

Dans : OL, Mercato, LOSC.

Très en vue en cette première partie de saison, Martin Terrier a autant fait le bonheur de Strasbourg, qui s’est bien positionné au classement grâce à lui, que le malheur de Lille, qui a rapidement regretté l’avoir prêté pour toute la saison alors qu’il lui manque clairement un 9.

Ses performances lui ont toutefois permis d’apparaître rapidement dans le viseur de l’OL, qui a tout d’abord pris le contact en douceur pour tenter de récupérer l’avant-centre des Espoirs. Les choses se sont accélérées le week-end, et La Voix Du Nord, qui avait révélé les premiers contacts et la première offre de l’OL, confirme de son côté que l’accord officiel va déboucher sur son transfert dans les prochains jours, probablement en début de semaine prochaine après la visite médicale prévue ce lundi. Mais pour arriver au montant de 15 ME, dont deux de bonus, qui devrait être celui définitivement annoncé pour cet achat, l’OL a quand même du effectuer une petite rallonge par rapport aux discussions premières, qui portaient plus sur une somme de 11 ME.

En effet, les intérêts de l’OM, qui ne se sont pas concrétisés, mais surtout d’écuries anglaises pas forcément prestigieuses mais dotées de bons moyens financiers, ont provoqué cette nouvelle offre revue à la hausse de la part de l’OL, et qui a permis d’obtenir l’accord du LOSC. Une manière d’assurer la transaction, alors que le club nordiste a aussi besoin d’argent pour sortir du rouge financièrement, et qui montre aussi à quel point les dirigeants lyonnais avaient envie de voir Martin Terrier signer chez eux.