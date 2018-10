OL : Quel bonheur ! JM Aulas craque pour ce joueur

Dans : OL, Ligue 1.

S'il a été efficace durant la trêve internationale avec les Pays-Bas, Memphis Depay a attendu les derniers instants du match Lyon-Nîmes, vendredi au Groupama Stadium, pour mettre un terme à une longue période de stérilité offensive. En effet, il fallait remonter à la 1ère journée de Ligue 1, et plus précisément à la 75e minute du match OL-Amiens le 12 août pour retrouver la trace du dernier but lyonnais de l'attaquant néerlandais. Alors, s'il y avait forcément un gros soulagement pour Memphis Depay, Jean-Michel Aulas avait également le sourire pour son joueur.

Car le président de l'Olympique Lyonnais ne cache pas toute l'affection qu'il a pour l'ancien mancunien. « C’est un garçon tellement généreux sur le plan de l’attitude qu’à un moment donné, il est récompensé. Et comme il est croyant, on va dire que c’est Dieu qui l’a récompensé. Au-delà de son talent, c’est un vrai leader, et c’est un bonheur de l’avoir dans l’équipe », confie, dans Le Progrès, un Jean-Michel Aulas qui a toujours été très proche de Memphis Depay, surtout quand ce dernier connaît un passage à vide, ce qui lui arrive parfois au cours d'une saison. Reste à espérer pour le patron de l'Olympique Lyonnais que le but face à Nîmes soit le début du retour au sommet de l'attaquant international néerlandais.