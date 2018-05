OL : Quand Paul Pogba voulait aller à Lyon

Dans : OL, Premier League, Ligue 1.

Pour le dernier titre majeur de la saison en Angleterre, Manchester United défiera Chelsea en finale de la FA Cup.

Un rendez-vous qui sera très suivi puisqu’il s’agit du dernier gros match pour ces deux clubs, alors que les joueurs concernés seront nombreux à être quelques semaines plus tard en Russie au Mondial. Paul Pogba en fait partie, lui qui sort d’une saison à l’image de celle de son club, mitigée. Depuis son retour à Manchester United, la Pioche peine à réellement élever son niveau de jeu et se montrer indiscutable dans un club qu’il avait rejoint à seulement 17 ans. A cette époque, le milieu de terrain évoluait au Havre, et était courtisé par Lyon ainsi que MU. Le reste, il le raconte dans ce long entretien à la BBC.

« Au Havre, ils me disaient ‘tu es français, ne va pas à l’étranger, reste en France’. Lyon me voulait, et au départ, je voulais rester en France et signer à Lyon. Mon entraineur en équipe nationale me disait ‘ne va pas en Angleterre, cela va être très dur’. Mais c’était Manchester United, un grand club et une énorme opportunité pour connaitre une nouvelle culture », a ainsi expliqué un Paul Pogba qui, malgré son parcours tumultueux, assure ne rien regretter de ses choix, même si, comme mentionné, son retour à Manchester United n’est pas vraiment triomphal.