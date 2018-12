OL : Quand il voit Lyon, Sébastien Tarrago désespère

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais étant plus qu'inconstant en cette première partie de saison, Sébastien Tarrago s'est permis d'émettre quelques critiques.

Pour suivre le club rhodanien cette saison, il ne faut pas être cardiaque. Capable du meilleur, avec une victoire (2-1) et un nul (2-2) contre Manchester City en Ligue des Champions, mais aussi du pire, la dernière défaite de mercredi contre Rennes au Groupama Stadium (0-2) le confirmant, l'OL est branché sur courant alternatif. Incapable de produire une certaine continuité dans les performances tout au long de la saison, Lyon interroge plus d'un suiveur de la Ligue 1. Parmi les sceptiques, Sébastien Tarrago occupe une bonne place.

« Cette équipe lyonnaise est-elle désespérante ? La question se pose. Parce qu'elle perd des points à chaque fois en fin de match en Ligue des Champions. Parce qu'un coup elle est très bonne, un coup elle est très mauvaise. Elle a des fulgurances oui, mais aussi parce qu'elle a de la naïveté... Et donc ça va avec cette équipe. Si elle était plus mûre, plus concentrée, elle ne serait pas capable de faire des matchs aussi incroyables qu'elle est capable de faire par moments. Je pense que cette équipe n'a pas les qualités aujourd'hui, ni peut-être l'expérience, pour faire mieux que ça... », a concédé, dans L'Équipe d'Estelle, le journaliste, qui détaille donc ce qui manque à la formation du président Aulas pour aller titiller le PSG en championnat, sachant que Paris a déjà 16 points d'avance sur Lyon après 16 journées...