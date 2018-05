OL : Quand Benzema a mis en PLS le vestiaire de l'OL...

Dans : OL, Ligue 1, Liga.

Buteur samedi soir contre Liverpool (3-1), Karim Benzema a remporté sa quatrième Ligue des Champions au Real Madrid.

Un palmarès bluffant pour l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais. Fier de son ancien partenaire, Rémy Vercoutre n’est cependant pas surpris par le parcours magnifique de l’international français. Sur l’antenne de Canal Plus, l’ancien gardien de l’OL a notamment livré une anecdote croustillante qui prouve l’ambition qui a toujours animé Karim Benzema, même à 17 ans alors qu’il découvrait à peine le monde professionnel dans la capitale des Gaules.

« Quand un jeune montait en pro, il faisait toujours un discours pour se présenter. Lui était monté sur la chaise et il avait dit à tous les internationaux présents : « merci de m'accueillir mais je suis là pour piquer votre place et ça va être très rapidement ». Ça montrait son ambition et aujourd’hui on voit qu’il est devenu incontournable dans le plus grand club du monde » a expliqué Rémy Vercoutre, qui a pu apprécier comme tout le monde la prestation XXL de Karim Benzema face aux Reds ce week-end. Une anecdote qui rappellera sans doute des bons souvenirs aux joueurs, mais également aux supporters de l’OL…