OL : Puydebois kiffe finalement ce joueur à 25ME

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Si l'Olympique Lyonnais a réussi à remonter sur le podium de la Ligue 1 et à décrocher un ticket pour la très rémunératrice Ligue des champions, il le doit notamment à un Memphis Depay d'une incroyable efficacité dans le money-time. Poussé sur le banc en cours de saison, l'attaquant néerlandais acheté 25ME à Manchester United lors du dernier mercato a eu l'intelligence de se remettre en cause, revenant encore plus fort avec l'OL. Et son triplé samedi soir contre Nice a souligné encore plus l'importance prise par Memphis Depay à Lyon.

Sur Olympique-et-Lyonnais.com, Nicolas Puydebois avoue que le buteur des Pays-Bas et de l'Olympique Lyonnais est réellement un joueur à part au sein de l'effectif de Bruno Genesio. « C’est un joueur particulier et imprévisible. Ce samedi, sans vraiment réussir son match, il est capable d’être l’homme de celui-ci en inscrivant un triplé. Il aura marqué des buts importants durant cette saison et affiché des statistiques impressionnantes. Assurément, il a été un joueur important de l’équipe de Bruno Genesio », constate l'ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais, qui comme pas mal de monde a changé peu à peu d'avis sur Memphis Depay au fil de la saison.