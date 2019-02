OL : Puydebois est fan de ce joueur déjà indispensable à l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Buteur lors du derby contre Saint-Etienne, Moussa Dembélé a remis ça en inscrivant un but décisif face au Paris Saint-Germain, dimanche soir en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Très en jambes durant toute la rencontre, l’ancien attaquant du Celtic Glasgow a également obtenu un penalty, preuve que son très bon match ne se résume pas uniquement à son précieux but de la tête inscrit en fin de première mi-temps. Longtemps remplaçant à l’OL, l’attaquant de 22 ans semble désormais indiscutable. Et Nicolas Puydebois se demande bien qui pourrait le déloger.

« Moussa Dembélé titulaire, c’est un très bon choix de Bruno Genesio. Il a voulu prendre le PSG en passant par les côtés et pour être à la réception des centres, il fallait un joueur de tête comme Dembélé. Ce dernier s’est procuré une multitude d’occasions, il inscrit le but égalisateur, il a fait un très bon match. Dans ce système, dans cette configuration tactique, Moussa Dembélé s’est imposé comme un titulaire » a expliqué Nicolas Puydebois, pour qui Dembélé est désormais indiscutable dans la capitale des Gaules. « Quand on voit cette performance de nos joueurs et celle face à Manchester City, on se dit que l’OL, avec un tel effectif, il devrait être bien plus proche du PSG et pas avec 13 points de retard. C’est pour cela, qu’on se doit d’être exigeants avec cette équipe-là car elle a les armes pour titiller le Paris Saint-Germain » a ajouté le consultant du site Olympique-et-Lyonnais, forcément emballé après le succès de l’OL face au champion de France en titre.