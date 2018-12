OL : Puydebois est bluffé par ce joueur de retour au top à l'OL !

Dans : OL, Ligue 1.

Opéré des adducteurs ces derniers jours, Rafael devra observer une longue période d’indisponibilité.

En effet, le défenseur brésilien de l’OL manquera 2 à 3 mois de compétition. Un coup dur pour Bruno Genesio, qui peut néanmoins compter sur le retour en forme de Kenny Tete pour compenser cette absence préjudiciable. Très bon contre Monaco dimanche soir, l’international néerlandais prouve qu’il a les épaules pour évoluer à l’Olympique Lyonnais. Et cela épate Nicolas Puydebois, qui n’imaginait peut-être pas que l’ancien de l’Ajax était capable de revenir à ce niveau de performance aussi rapidement, après avoir été écarté du groupe en début de saison.

« J’ai bien aimé le match de Kenny Tete. Il avait été mis à l’écart en début de saison puisqu’il était en concurrence avec Léo Dubois et Rafael. Il prouve qu’il mérite de jouer dans cette équipe. Ce dimanche, il a été très performant aussi bien défensivement qu’offensivement. Il est à l’initiative du but de Nabil Fekir. Il a été très entreprenant. J’aime beaucoup son état d’esprit et son implication actuelle » a apprécié le consultant du site Olympique-et-Lyonnais, bien conscient qu’il faudra un grand Kenny Tete pour faire oublier Rafael durant les prochaines semaines. Même si évidemment, Léo Dubois aura également son mot à dire à ce poste de latéral droit.