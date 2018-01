OL : Ce consultant s'agace de voir l'OL aussi faible contre les petits

Dans : OL, Ligue 1.

Privé de Bertrand Traoré et de Mariano Diaz, l’Olympique Lyonnais a concédé le match nul face à Angers dimanche après-midi au Groupama Stadium (1-1). Totalement absents des débats en première mi-temps, les hommes de Bruno Genesio ont cruellement manqué d’audace offensive et de vitesse dans les transmissions. Consultant pour le site Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois a listé tous les défauts de cet OL trop mou pour l’emporter face à l’équipe de Stéphane Moulin, alors que la 2e place était à portée de main lors de cette 20e journée de L1.

« Comme à chaque fois face à un bloc équipe regroupé, on a beaucoup de mal à trouver des solutions dans les intervalles. On a pourtant besoin de cette verticalité dans le jeu pour casser les lignes et mettre hors de position les défenses adverses. Mais, surtout, ce qui est agaçant, c’est qu’à chaque fois que l’OL trouve une solution dans ses intervalles, l’équipe de Bruno Genesio se procure des occasions et elle est dangereuse » a confié l’ancien gardien de but de l’OL avant de conclure. « Cela devient une habitude face à des adversaires présumés plus petits. Cela oblige l’OL à jouer en attaque placée ce qui n’est pas vraiment le point fort de cette équipe lyonnaise ». Lyon devra impérativement montrer un autre visage sur la pelouse de Guingamp mercredi s’il ne veut pas s’exposer au retour de l’OM.