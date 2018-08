OL : Puydebois a trouvé son MVP à l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Victorieux d’Amiens dimanche après-midi, l’OL peut remercier son attaquant Bertrand Traoré.

Et pour cause, le Burkinabé fut l’un des seuls à déséquilibrer la défense picarde, notamment en première mi-temps. Ce n’est pas un hasard si c’est lui qui a permis aux Gones de virer en tête à la pause, grâce à un magnifique slalom au cœur de la défense d’Amiens, conclut par une frappe victorieuse. Sur le site Olympique-et-Lyonnais, l’ancien gardien rhodanien Nicolas Puydebois a apprécié la belle prestation de l’ancien attaquant des Blues de Chelsea.

« Il a été le Lyonnais le plus en vue contre Amiens, le plus percutant. Auteur de l’ouverture du score, il s’est procuré deux autres occasions franches en première période qui auraient pu permettre à l’OL de rentrer aux vestiaires avec une avance plus confortable. Le jeu lyonnais a penché sur le côté droit et sa relation avec Léo Dubois mérite d’être approfondie » a confié Nicolas Puydebois, à qui il est assez difficile de donner tort tant Bertrand Traoré a semblé au-dessus de ses compères offensifs à l’occasion de ce premier match. Des points importants marqués par le Burkinabé avant le grand retour à la compétition de Nabil Fekir, qui fera forcément une victime dans le secteur offensif de l’OL.