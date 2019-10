OL : Puel est « nul », il regrette cette accusation

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Le hasard est vraiment incroyable, mais Claude Puel fera ses débuts sur le banc de l'AS Saint-Etienne à l'occasion de la réception de l'Olympique Lyonnais, club qu'il a dirigé et dont il a été limogé, perdant ensuite son recours aux prud'hommes face à Jean-Michel Aulas. A la veille de ces retrouvailles totalement improbables, L'Equipe a interrogé Cris, joueur de l'OL sous les ordres de Claude Puel et qui s'était retrouvé dans une fâcheuse situation lorsque le club rhodanien a commencé à se pencher sur le cas de son entraîneur. Ainsi en octobre 2010, parlant avec Jean-Michel Auas, le défenseur brésilien avait lancé un retentissant « Mais il est nul le coach ». Quelques jours plus tard, le président lyonnais avait convoqué Cris dans son bureau afin qu'il répète ses propos...devant Claude Puel.

Avec un peu de recul, le Policier avoue qu'il s'était planté dans son analyse du travail du nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne. « Maintenant que je suis de l’autre côté, ma perception a forcément changé (...) Quand tu arrives dans un club, soit tu changes les choses progressivement, soit tu bouleverses tout d’un coup. Lui avait pris le parti de tout changer d’un coup. Il l’a fait sans consulter les joueurs d’expériences ou certains personnages du club. Mais maintenant, avec le recul et ma nouvelle fonction, je comprends certaines décisions. Alors que lorsque tu es joueur, tu es dans ta bulle, avec une vision partielle », avoue Cris, qui entraîne désormais la formation de Chasselay en National 2 et sait que tout n'est pas simple que cela pour les entraîneur.