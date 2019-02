OL-PSG : Un ancien arbitre crie à l'injustice après la faute de Fekir

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Dans les derniers instants du choc entre l’OL et le PSG dimanche soir, une action a fait polémique. Il s’agit évidemment du tacle plus que musclé de Nabil Fekir sur Leandro Paredes, lequel aurait bien pu y laisser un genou sur le coup. Et à la surprise générale, c’est simplement d’un carton jaune que Clément Turpin a sanctionné le capitaine lyonnais. Un scandale pour Thomas Tuchel, et une énorme incompréhension pour Bruno Derrien. Ancien arbitre international, il s’est exprimé sur le site d’Eurosport et a expliqué que selon lui, le carton rouge était absolument indiscutable.

« Ce tacle de Fekir, les deux pieds décollés, par derrière, sur Paredes, ça valait un carton rouge. Je ne comprends pas. C’est un cas de figure évoqué par le VAR, quand l’arbitre hésite entre un jaune et un rouge, il doit faire appel au var. En l’occurrence, il sort le jaune très vite, il aurait pu attendre, interroger l’arbitre vidéo, savoir si cette faute méritait un jaune ou un rouge. Nicolas Rainville, pouvait aussi lui dire dans l’oreillette : « Je pense que tu t’es planté, va voir les images, cette faute méritait un carton rouge ». L’arbitre ne doit pas hésiter, c’est une grosse faute, il doit la sanctionner sévèrement » a expliqué un Bruno Derrien sans explication devant cette erreur d’arbitrage signée Clément Turpin.