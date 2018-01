OL : PSG, OM… Il voit déjà Lyon soulever la Coupe de France

Dans : OL, Coupe, Coupe de France.

En l’espace de quelques jours, l’Olympique Lyonnais s’est offert le Paris Saint-Germain (2-1) en Ligue 1 puis l’AS Monaco (2-3) mercredi en Coupe de France.

C’est à se demander qui pourra stopper l’élan de ces Gones en très grande forme. Pour Julien Huet, personne n’en sera capable, du moins dans cette compétition. S’il ne croit pas à un sacre en Europa League, malgré la finale prévue au Parc OL, le journaliste de Tonic Radio voit déjà les hommes de Bruno Genesio tout écraser sur leur passage, y compris l’ogre parisien, jusqu’à la finale de la coupe nationale.

« En Coupe de France, qui reste-t-il comme prétendants à la victoire finale? Le PSG, l'OM, Montpellier, Caen et Strasbourg ou Lille. Bref, rien qui ne fasse peur à l'OL. A la limite, j'aimerais presque que les Gones héritent du PSG (à domicile quand même) dès ce soir lors du tirage au sort des huitièmes de finale, a lâché le journaliste. Invaincu depuis 36 matchs dans les coupes nationales, le PSG va bien finir par laisser une coupe en route. Je suis convaincu qu'un seul club est capable de stopper cette série : l'OL. Mais il vaudrait quand même mieux pour cela jouer le PSG à un moment où toute son attention est concentrée sur la Ligue des Champions plutôt que lors d'une finale… »

L’OL doit profiter de sa « bonne étoile »

« Depuis mi-octobre et le but de Fekir qui a tout changé contre Monaco (3-2), la saison de l'OL est remarquable. Il faut la faire fructifier par la deuxième place mais aussi par un titre. On sent que ce groupe est à la fois habité par une envie commune et porté par une bonne étoile. Vainqueur pour la première fois de son histoire de Monaco en Coupe de France, Lyon s'est dégagé le tableau. Il ne reste plus que quatre matchs. Quatre marches plutôt. Avant l'extase d'une Coupe de France soulevée sur le balcon de l'hôtel de ville devant une Place des Terreaux en folie », s’est emballé Juien Huet, alors que la route qui mène au Stade de France est encore longue.